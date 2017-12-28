"Ліверпуль" за рекордну суму придбав захисника збірної Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Оборонець збірної Нідерландів та англійського "Саутгемптона" Вірджіл ван Дейк продовжить кар'єру в "Ліверпулі", інформує УНН з посиланням на сайт "мерсисайдців".
Нідерландець стане гравцем "Ліверпуля" 1-го січня в день відкриття трансферного вікна. Футболіст виступатиме за англійський гранд під четвертим номером.
За повідомленням The Telegraph і Transfermarkt за перехід Ван Дейка "Ліверпуль" заплатить 75 млн. фунтів – це трансферний рекорд у світі серед захисників.
Примітно, що попередній трансферний рекорд серед захисників належав Кайлу Уокеру, який перейшов з "Тотенхема" в "Манчестер Сіті" за 54 мільйони фунтів.
Зауважимо, що у нинішній кампанії нідерландець, на рахунку якого 16 поєдинків за національну збірну його країни, 14 зустрічей у формі "Саутгемптона" і 1 забитий м'яч.
Нагадаємо, що в центральному протистоянні 19-го туру АПЛ "Ліверпуль" розписав мирову із лондонським "Арсеналом".