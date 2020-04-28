"Ліверпуль" переніс реконструкцію стадіону через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Пресслужба "Ліверпуля" за допомогою сайту оголосила, що керівництво клубу прийняло рішення призупинити роботу по реконструкції "Енфілда" через пандемію коронавірусу, повідомляє УНН.
ФК "Ліверпуль" планував збільшити кількість місць на домашній арені до 61 тисячі до кінця 2020 року, а завершення другого етапу перебудови стадіону планувалося на літо 2022 року.
Проект призупинений, як мінімум на рік, тому завершення проекту - літо 2023 року.
Додамо, "Ліверпуль" має 25 очок гандикапу в турнірній таблиці АПЛ над "Манчестер Сіті".