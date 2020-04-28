"Ліверпуль" переніс реконструкцію стадіону через пандемію коронавірусу

ФК "Ліверпуль" планував збільшити кількість місць на домашній арені до 61 тисячі до кінця 2020 року, а завершення другого етапу перебудови стадіону планувалося на літо 2022 року.

Проект призупинений, як мінімум на рік, тому завершення проекту - літо 2023 року.

Додамо, "Ліверпуль" має 25 очок гандикапу в турнірній таблиці АПЛ над "Манчестер Сіті".