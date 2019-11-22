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Литва замовила в США 200 бойових броньованих автомобілів

Литва замовила в США 200 бойових броньованих автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерство оборони Литви повідомило в четвер, 21 листопада, про підписання угоди на придбання 200 американських позашляхових легкових бойових машин типу JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) компанії Oshkosh. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Згідно з даними пресслужби литовського оборонного відомства, сума угоди - 145 мільйонів євро. Контракт також містить пункт про можливість розширення поставок ще на 300 автомобілів.

Після підписання угоди міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявив журналістам, що ця бойова техніка зможе "посилити підтримку сухопутних військ і спецназу та зміцнити конкретні можливості в галузі розвідки, артилерії й логістики".

Замовлену бойову техніку мають поставити до 2024 року і адаптувати до потреб литовської армії. Передбачається, що ці бронеавтомобілі служитимуть як оборонним цілям, так і призначатимуться для міжнародних операцій. Про можливість розширення угоди на ще 300 одиниць вирішуватимуть ближче до завершення поставок замовленої партії в 200 штук, кажуть у міноборони Литви.

Останнім часом Литва, котра межує з російським анклавом, Калінінградською областю, проводить масштабну кампанію з переозброєння своєї армії.

Нагадаємо, президент Литви помилував двох засуджених за шпигунство росіян.

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