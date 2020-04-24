Литва надасть допомогу на 100 тис. євро країнам Східного партнерства, зокрема Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Для боротьби з пандемією коронавірусу уряд Литви призначив гуманітарну допомогу у сумі 100 тисяч євро чотирьом країнам Східного партнерства - Вірменії, Грузії, Молдові та Україні. Про це повідомляє МЗС Литви, передає УНН.
"Солідарність важлива як ніколи в складні часи. Литва постійно демонструє прихильність до своїх східних партнерів: Литовський уряд планує виділити 100 тис. Євро на придбання медичних товарів для надання допомоги Вірменії, Грузії, Молдові та Україні у боротьбі з COVID19", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Єврокомісія прийняла рішення про надання фінансової допомоги в розмірі 3 млрд євро десяти сусіднім державам, що дозволить їм обмежити економічний збиток від пандемії коронавірусу.
Україна на основі попередньої оцінки фінансових потреб повинна отримати 1,2 млрд євро.
Як повідомляв УНН, Президент Украіни Володимир Зеленський повідомив, що кошти ЄС допоможуть пом’якшити наслідки пандемії.