Літня алергія: лікар розповів, на що варто звернути увагу алергікам

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«Якщо брати пилкову алергію, то зараз якраз почали і будуть продовжувати квітнути до кінця літа бур’яни, такі як амброзія, полин. Тож буде сплеск симптомів алергії, адже і амброзії, і полину дуже багато в Україні, а їх пилок у вітряну погоду може літати на відстані десятки кілометрів. Навіть якщо рослина росте за містом, люди в місті страждатимуть від її пилку. Також продовжують квітнути лугові літні трави, які теж викликають алергічні реакції. І нікуди не зникають цілорічні алергії, наприклад, до різних тварин, кліщів, домашнього пилу, тощо. Тому, якщо люди мають поліалергію і до цілорічних алергенів, і до пилкових, у них будуть сильніше проявлятися симптоми», – розповів Назаренко.

Деталі

Також лікар додав, що якщо це алергія на рослинний білок, то подібні білки є і в продуктах харчування, які також можуть погіршувати стан.

«Наприклад, коли є алергія до амброзії, то подібний білок знаходяться у багатьох рослинних продуктах харчування. Людина може мати рино-кон'юнктивальні симптоми, такі як нежить, чхання, задуха, і додатково – кропив'янку, адже вживає продукти, де є той самий білок. Якщо є алергічна реакція тільки на пилок, то в продуктах харчування його немає, а отже не буде додаткової провокації алергії», – зазначив алерголог.

Щоб розуміти, на що саме алергія, необхідно пройти молекулярну алергодіагностику, де і виявляються алергенні антитіла до конкретного білку. Таке обстеження важливе при подальшому призначенні лікування.

«Тому що є алергія до деяких рослинних білків, яка лікується алерговакцинами. А є такі, до яких немає вакцин. І коли роблять лише шкірний тест, то він показує, що є алергія на амброзію, але не показує, до якого саме білка. А значить не буде результату від лікування. Тільки молекулярна діагностика це покаже, і можна вже чітко давати рекомендації з харчування. Бо наприклад, якщо в людини навесні є алергія до цвіту берези, то цілком ймовірна і алергія до горіхів, яблук, персиків, моркви, селери», – повідомив лікар.

Доповнення

Одним з проявів постковідного синдрому може стати поява алергії у людей, які раніше нею не страждали, каже лікар.