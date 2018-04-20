Літак із розслідування Reuters відсутній в українському реєстрі повітряних суден - Державіаслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У реєстрі цивільних повітряних суден України відсутній борт Airbus A320-212 із заводським номером 525. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Державній авіаційній службі України.
За даними служби, судно виключено з реєстру ще у 2015 році.
“Повітряне судно Airbus A320-212, зав. №525, виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України 02.11.2015”, — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, на початку квітня Reuters опублікував матеріал під заголовком “Повітряний слід: як Росія перекидає підкріплення Асаду”. Матеріал готували російські журналісти, які звинуватили українські авіакомпанії в тому, що вони нібито сприяли Росії в перекиданні військових до Сирії на літаках Airbus A320.
Вони, зокрема, заявили, що в Сирію з 2015 року літає судно Airbus A320-212 (заводський номер 525, бортовий — UR-CNU), яке належить українським авіакомпаніям.
Окрім Державіаслужби, таку інформацію спростували і вітчизняні експерти, розцінивши її як чергову провокацію РФ проти України.
Раніше УНН повідомляв, що у Комітеті ВР з питань національної безпеки та оборони готують законопроект, яким буде передбачено відповідальність за поширення свідомо недостовірної інформації, в тому числі з метою підриву обороноздатності держави.