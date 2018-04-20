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Самолет из расследования Reuters отсутствует в украинском реестре воздушных судов - Госавиаслужба

Киев • УНН

 • 10438 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В реестре гражданских воздушных судов Украины отсутствует борт Airbus A320-212 с заводским номером 525. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Государственной авиационной службе Украины.

Самолет из расследования Reuters отсутствует в украинском реестре воздушных судов - Госавиаслужба

По данным службы, судно исключено из реестра еще в 2015 году.

“Воздушное судно Airbus A320-212, зав. №525, исключено из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины 02.11.2015”, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале апреля Reuters опубликовал материал под заголовком “Воздушный след: как Россия перебрасывает подкрепления Асаду”. Материал готовили российские журналисты, которые обвинили украинские авиакомпании в том, что они якобы способствовали России в переброске военных в Сирию на самолетах Airbus A320.

Они, в частности, заявили, что в Сирию с 2015 года летает судно Airbus A320-212 (заводской номер 525, бортовой — UR-CNU), которое принадлежит украинским авиакомпаниям.

Кроме Госавиаслужбы, такую информацию опровергли и отечественные эксперты, расценив ее как очередную провокацию РФ против Украины.

Ранее УНН сообщал, что в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны готовят законопроект, которым будет предусмотрена ответственность за распространение заведомо недостоверной информации, в том числе с целью подрыва обороноспособности государства.

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