Лісгоспи Закарпаття реалізували третину запланованих на продаж ялинок
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 січня. УНН. У грудні 2017 року лісгоспи Закарпаття зрубали і реалізували 7549 новорічних ялинок із запланованих для продажу 26,5 тисяч. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.
"Загалом протягом останніх років ліміти на вирубку новорічних ялинок в області зменшують. Орієнтовно на 9-10 тисяч дерев щороку. А по факту рубають і реалізовують 7-7,5 тисяч. Досвід показує, що споживачам вистачає такої кількості. Ялинки, які реалізовують лісгоспи, мають відповідне маркування та бірку, що свідчить про легальність заготовленого новорічного дерева", – розповіла УНН речниця обласного лісомисливгоспу Юлія Давидова.
Новорічні ялинки на Закарпатті заготовляють на спеціальних новорічних плантаціях або під лініями електропередач.
Станом на 5 січня 2017 року, за продані ялинки лісівники області виручили 608 тисяч 891 гривню. Середня ціна новорічного дерева в лісгоспах становила 60-70 гривень за метр.
Нагадаємо, головну ялинку України, яка стоїть на Софійській площі в Києві, демонтують 15 січня.