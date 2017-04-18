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Ліквідовані в столиці незаконні газові модулі більше не поновлять свою роботу - О.Бродський

Київ • УНН

 • 16405 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Демонтаж незаконно встановлених газових модулів зумовлений політичною волею столичної влади. Це питання є принциповим і безкомпромісним – тут і мови бути не може про повернення нелегальних АГЗП на ринок Києва. Про це у коментарі УНН сказав голова постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Олександр Бродський.

"Це є політична воля. Крім того, об'єднався легальний ринок, який допомагає міській владі щодо демонтажу цих нелегальних модулів. Я переконаний, що незаконно встановлені модулі, що були демонтовані – вони не повернуться на ринок, це точно. Ні після Євробачення, ні пізніше. Це принципове питання і тут мови про компроміс навіть бути не може", - запевнив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Київраді заявили, що демонтаж незаконних газових модулів в столиці є показухою перед Євробаченням

Також, за словами О.Бродського, кожен із незаконно встановлених газових модулів у столиці несе пряму загрозу життю і здоров’ю киян.

"Говорячи про всі ті газові модулі, що були встановлені незаконно, ми говоримо про безпеку киян. На сьогодні у Києві немає юридичного врегулювання питання розташування окремих газових модулів. Відповідно до сьогоднішніх юридичних реалій, такі модулі можуть знаходитись лише на території і під впорядкуванням легальних АЗС", - додав він.

Нагадаємо, за даними КМДА, на території міста ще залишається 55 незаконних АГЗП. Решту демонтували столичні служби або самі їх власники.

Також нагадаємо, у боротьбі з нелегальними газовими модулями мер Києва В.Кличко заручився підтримкою “Нафтогазової Асоціації України”, з представниками якої підписав меморандум.

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