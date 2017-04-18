Ликвидированные в столице незаконные газовые модули больше не возобновят свою работу - А.Бродський

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23929 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86853 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144245 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112218 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113727 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110760 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102959 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103220 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150729 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Ликвидированные в столице незаконные газовые модули больше не возобновят свою работу - А.Бродський

Ликвидированные в столице незаконные газовые модули больше не возобновят свою работу - А.Бродський

Киев  •  УНН

 • 16403 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Демонтаж незаконно установленных газовых модулей обусловлен политической волей столичной власти. Этот вопрос является принципиальным и бескомпромиссным - здесь и речи быть не может о возвращении нелегальных АГЗС на рынок Киева. Об этом в комментарии УНН сказал председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александр Бродский.

"Это политическая воля. Кроме того, объединился легальный рынок, который помогает городской власти по демонтажу этих нелегальных модулей. Я убежден, что незаконно установленные модули, которые были демонтированы, они не вернутся на рынок, это точно. Ни после Евровидения, ни позже. Это принципиальный вопрос и здесь речи о компромиссе даже быть не может", - заверил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевсовете заявили, что демонтаж незаконных газовых модулей в столице является показухой перед Евровидением

Также, по словам А.Бродського, каждый из незаконно установленных газовых модулей в столице несет прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.

"Говоря обо всех газовых модулях, которые были установлены незаконно, мы говорим о безопасности киевлян. На сегодня в Киеве нет юридического урегулирования вопроса расположения отдельных газовых модулей. Согласно сегодняшним юридическим реалиям, такие модули могут находиться только на территории и под благоустройством легальных АЗС", - добавил он.

Напомним, по данным КГГА, на территории города еще остается 55 незаконных АГЗП. Остальные демонтировали столичные службы или сами их владельцы.

Также напомним, в борьбе с нелегальными газовыми модулями мэр Киева Кличко заручился поддержкой "Нефтегазовой Ассоциации Украины", с представителями которой подписал меморандум.

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