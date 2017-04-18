Ликвидированные в столице незаконные газовые модули больше не возобновят свою работу - А.Бродський

"Это политическая воля. Кроме того, объединился легальный рынок, который помогает городской власти по демонтажу этих нелегальных модулей. Я убежден, что незаконно установленные модули, которые были демонтированы, они не вернутся на рынок, это точно. Ни после Евровидения, ни позже. Это принципиальный вопрос и здесь речи о компромиссе даже быть не может", - заверил он.

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Также, по словам А.Бродського, каждый из незаконно установленных газовых модулей в столице несет прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.

"Говоря обо всех газовых модулях, которые были установлены незаконно, мы говорим о безопасности киевлян. На сегодня в Киеве нет юридического урегулирования вопроса расположения отдельных газовых модулей. Согласно сегодняшним юридическим реалиям, такие модули могут находиться только на территории и под благоустройством легальных АЗС", - добавил он.

Напомним, по данным КГГА, на территории города еще остается 55 незаконных АГЗП. Остальные демонтировали столичные службы или сами их владельцы.

Также напомним, в борьбе с нелегальными газовыми модулями мэр Киева Кличко заручился поддержкой "Нефтегазовой Ассоциации Украины", с представителями которой подписал меморандум.