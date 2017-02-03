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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 56605 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Лікарі розповіли про стан британського журналіста, пораненого під Авдіївкою

Київ • УНН

 • 8044 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Фотокореспондента доставлено в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім.Мечникова реанімобілем. Подробиці про стан журналіста кореспонденту УНН повідомив Олександр Толубаєв, заступник головного лікаря Дніпропетровської ОКЛ ім.Мечникова.

Лікарі розповіли про стан британського журналіста, пораненого під Авдіївкою

Кріс перебував біля вікна під час мінометного обстрілу.

“Чисельні осколкові поранення обличчя, проникаюче поранення лівого ока, поранення повіка правого ока. Сліпе непроникаюче поранення грудної клітки”, - повідомляє лікар.

Наразі постраждалого обстежили, передали офтальмологам.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами населеного пункту Авдіївка 2 лютого постраждав британський фотограф Крістофер Нунн.

Українські Національні Новини

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