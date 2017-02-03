Лікарі розповіли про стан британського журналіста, пораненого під Авдіївкою
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Фотокореспондента доставлено в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім.Мечникова реанімобілем. Подробиці про стан журналіста кореспонденту УНН повідомив Олександр Толубаєв, заступник головного лікаря Дніпропетровської ОКЛ ім.Мечникова.
Кріс перебував біля вікна під час мінометного обстрілу.
“Чисельні осколкові поранення обличчя, проникаюче поранення лівого ока, поранення повіка правого ока. Сліпе непроникаюче поранення грудної клітки”, - повідомляє лікар.
Наразі постраждалого обстежили, передали офтальмологам.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами населеного пункту Авдіївка 2 лютого постраждав британський фотограф Крістофер Нунн.