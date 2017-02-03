Врачи рассказали о состоянии британского журналиста, раненого под Авдеевкой
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Фотокорреспондент на реанимобиле доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Подробности о состоянии журналиста корреспонденту УНН сообщил Александр Толубаев, заместитель главного врача Днепропетровской ОКБ им. Мечникова.
Крис находился возле окна во время минометного обстрела.
"Многочисленные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение века правого глаза. Слепое непроникающее ранение грудной клетки", - сообщает врач.
Пострадавшего обследовали и передали офтальмологам.
Напомним, в результате обстрела российско-оккупационными войсками населенного пункта Авдеевка 2 февраля пострадал британский фотограф Кристофер Нунн.