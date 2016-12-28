Лікар розповів, чому статистика онкозахворювань в Україні зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У зростанні статистики онкозахворювань в Україні є дві основні причини. Про це у коментарі УНН розповів хірург – онколог першої категорії, завідувач амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимир Тихонов.
“Для пояснення того, чому статистика онкозахворювань в Україні зростає у невтішний бік, — на це є цілий комплекс причин. Основні, на мою думку, дві. Це відсутність єдиних стандартів і протоколів, тобто кожен лікує як він вважає за потрібне, і друге — медикаментозні засоби, які використовуються, тобто, фактично, це якість і походження ліків, які використовують для лікування онкологічних захворювань”, — розповів він.
В.Тихонов також відзначив, що первинна профілактика онкологічних захворювань дозволяє суттєво знизити ймовірність розвитку злоякісного процесу.
"Аби кількість онкохворих в Україні не зростала, а зменшувалася, для цього потрібне якісне посилення системи первинного виявлення і первинної діагностики. Це те, що називається "система профілактичних оглядів". Цю систему потрібно в першу чергу змінювати і якісно посилювати. Тому що на сьогоднішній день вона фактично не працює“, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.
Нагадаємо, за словами народного депутата Д.Силантьєва, реформу підходів до профілактики захворювань кожен українець повинен починати із себе.
Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.