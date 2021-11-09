Лікар перерахувала небезпечні помилки при лікуванні коронавірусу

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“Ми зараз бачимо на практиці, що якщо дуже рано застособувати антибіотики та гормони, то ковід перебігає тяжче. Іноді люди самостійно собі призначають антибіотики, хоча має бути алгоритм. Антибіотик вбиває мікрофлору. Імунна відповідь порушується, а вона дуже важлива на першому етапі лікування. Тобто під час раннього лікування коронавірусу мають бути противірусні, як фактор захисту. Вже тоді, коли нам потрібно „гасити“ гіперреакцію, то призначають гормон. Але на першому етапі це абсолютно необґрунтовано. Повинні бути препарати, які зменшують вірусне навантаження”, — резюмувала Оксана Кондрин.

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Лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк розповіла журналістам УНН коли при коронавірусі доцільно лікуватися антибіотиками. За її словами, такі препарати призначаються тільки при бактеріальному ускладненні.