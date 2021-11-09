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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Лікар перерахувала небезпечні помилки при лікуванні коронавірусу

Київ • УНН

 • 33131 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Кондрин в коментарі УНН перерахувала всі небезпечні помилки під час лікування коронавірусу. Зокрема, вона підкреслила — призначення антибіотиків самостійно, без консультації з лікарем, є помилкою.

Лікар перерахувала небезпечні помилки при лікуванні коронавірусу

Цитата

“Ми зараз бачимо на практиці, що якщо дуже рано застособувати антибіотики та гормони, то ковід перебігає тяжче. Іноді люди самостійно собі призначають антибіотики, хоча має бути алгоритм. Антибіотик вбиває мікрофлору. Імунна відповідь порушується, а вона дуже важлива на першому етапі лікування. Тобто під час раннього лікування коронавірусу мають бути противірусні, як фактор захисту. Вже тоді, коли нам потрібно „гасити“ гіперреакцію, то призначають гормон. Але на першому етапі це абсолютно необґрунтовано. Повинні бути препарати, які зменшують вірусне навантаження”, — резюмувала Оксана Кондрин.

До теми

Лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк розповіла журналістам УНН коли при коронавірусі доцільно лікуватися антибіотиками. За її словами, такі препарати призначаються тільки при бактеріальному ускладненні.

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