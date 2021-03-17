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Лікар: паспорти імунітету треба видавати не після щеплення, а після тесту на імунітет до COVID-19

Лікар: паспорти імунітету треба видавати не після щеплення, а після тесту на імунітет до COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. З початком вакцинації до COVID-19 все більше розмов точиться про заплановану видачу паспортів імунітету. Однак усі ці довідки вигадують політики, не прислухаючись до думки медиків. Видавати такий документ варто після тесту на імунітет. Таку думку в коментарі УНН висловив епідеміолог Олександр Карловський.

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Цитата

“Паспорти вигадують політики, які в тонкощах медичних не розуміють нічого. Проблема в тому, що ніде в протоколах не написано, що потрібно перевіряти поствакцинальний імунітет. Якщо не проводять дослідження перед вакцинацією, то навіщо вони будуть проводити після. Хоча логічно видавати паспорти на основі перевірки імунітету на нейтралізувальні антитіла. Таким чином навіть людина, яка перехворіла і має імунітет, отримує такі ж самі права, що й провакцинована. Її, по-перше, не треба поки вакцинувати, бо вона має імунітет. А тестувати людей після вакцинації важливо, бо різна відповідь на вакцину, різний імунітет, тому це треба також перевіряти”, — вважає лікар.

Деталі

На його думку, вакцинальні карти та довідки навіть при виїзді за кордон є бюрократичною формальністю, адже просто підтверджують факт щеплення, а не наявність самого імунітету.

“Наприклад, при виїзді за кордон треба надавати вакцинальну карту встановленого зразку де написано, які людина зробила щеплення. Там нічого не написано про імунітет, тобто в вакцинальній карті нічого немає про те, чи є у людини імунітет, а лише про процедуру і час проведення. Це не зовсім правильно. Логічно спочатку зробити тест перед вакцинацією, дізнатися, чи є антитіла, низький титр антитіл чи високий. А після вакцинації теж зробити тест через певний час і дізнатися чи є імунна відповідь”, — пояснив Карловський.

 

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