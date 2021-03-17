Щоб не сплутати: чим тест на антитіла відрізняється від діагностичних тестів на COVID-19

Коли проводиться тестування на антитіла і чому це важливо?

ІФА-тестування на антитіла (імуноглобуліни), також відоме як серологічне тестування, зазвичай проводять після повного одужання від COVID-19. Для цього як біологічний матеріал беруть кров із вени на руці. Потім зразок тестують у лабораторії, щоб визначити, чи з'явилися в організмі людини антитіла проти вірусу, які виробляє імунна система для боротьби та очищення від нього.

Якщо результати тестів показують, що у людини є антитіла, це свідчить про те, що вона була інфікована COVID-19 у минулому. Це також означає, що організм людини має імунітет до коронавірусної інфекції.

При тестуванні на антитіла велике значення має час, який дуже впливає на точність. Якщо зробити тест занадто рано в процесі зараження, коли імунна відповідь все ще не сформувалася в організмі, тест може не виявити антитіл. Тому тестування на антитіла рекомендується проводити щонайменше через 14 днів після появи перших симптомів COVID-19, а краще — трохи пізніше.

Які тести використовують для діагностики COVID-19 в Україні?

Для виявлення COVID-19 використовують ПЛР-тест, ІФА-тест на антиген і експрес-тест на антиген.

У випадку з ПЛР-методом, який також називають молекулярним тестом, виявляють генетичний матеріал вірусу за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Пробу беруть за допомогою мазка з носоглотки.

Якщо говорити про антигенні тести методом ІФА та експрес, то вони шукають білки коронавірусу (антигени) у мазках з носоглотки. Важлива різниця між лабораторним методом ІФА на антиген та експрес-тестом полягає у їхній чутливості та точності. Лабораторний тест щонайменше у 75 разів чутливіший за найкращий експрес-тест на антиген. Саме тому ІФА-тест на антиген можна використовувати для діагностики COVID-19 навіть за 7 днів до появи перших симптомів, а експрес-тест на антиген краще робити, коли вже є симптоми.