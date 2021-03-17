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Врач: паспорта иммунитета надо выдавать не после прививки, а после теста на иммунитет к COVID-19

Врач: паспорта иммунитета надо выдавать не после прививки, а после теста на иммунитет к COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11098 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. С началом вакцинации в COVID-19 все больше разговоров идет о запланированной выдаче паспортов иммунитета. Однако все эти справки придумывают политики, не прислушиваясь к мнению медиков. Выдавать такой документ стоит после теста на иммунитет. Такое мнение в комментарии УНН высказал эпидемиолог Александр Карловский.

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Цитата

“Паспорта придумывают политики, в тонкостях медицинских не понимающие ничего. Проблема в том, что нигде в протоколах не написано, что нужно проверять поствакцинальный иммунитет. Если не проводят исследования перед вакцинацией, то зачем они будут проводить после. Хотя логично выдавать паспорта на основе проверки иммунитета на нейтрализующие антитела. Таким образом даже человек, который переболел и имеет иммунитет, получает такие же права, что и вакцинированный. Его, во-первых, не надо пока что вакцинировать, потому что он обладает иммунитетом. А тестировать людей после вакцинации важно, потому что разный ответ на вакцину, разный иммунитет, поэтому это надо также проверять”, — считает врач.

Детали

По его мнению, прививочные карты и справки даже при выезде за границу являются бюрократической формальностью, ведь просто подтверждают факт прививки, а не наличие самого иммунитета.

“Например, при выезде за границу нужно предоставлять вакцинации карту установленного образца где написано, какие человек сделал прививки. Там ничего не написано об иммунитете, то есть в прививочной карте ничего нет о том, есть ли у человека иммунитет, а только о процедуре и время проведения. Это не совсем правильно. Логично сначала сделать тест перед вакцинацией, узнать, есть ли антитела, низкий титр антител или высокий. А после вакцинации тоже сделать тест через некоторое время и узнать есть ли иммунный ответ”, — пояснил Карловский.

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