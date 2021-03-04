Лікар назвала три важливі причини, щоб перевірити антитіла до коронавірусу

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Регулярна перевірка антитіл до коронавірусу необхідна кожному – навіть тим, хто не знає, чи перехворів. Чому час від часу необхідно робити ІФА-тест на антитіла УНН пояснила лікар-інфекціоніст Лариса Мороз.

Деталі

"Перша і сьогодні, мабуть, найголовніша причина пов’язана з вакцинацією. Якщо є антитіла – то який сенс бігти за вакциною? Краще, ніж природний імунітет, нічого немає. По-друге: є випадки, коли людина перехворіла — і досить тяжко в окремих випадках, а антитіла не виробляються. І вона може думати: "ага, я тяжко перехворіла, можу вакцинацію відтермінувати, в мене антитіла є". А їх насправді немає. Тому треба тестуватися, аби розуміти, наскільки ти захищений. А якщо ти медик, чи вчитель, наприклад, – то ти ж можеш піддати зараженню велику кількість людей", - впевнена лікарка.

Третьою не менш важливою причиною інфекціоністка називає необхідність знання свого "антитільного" статусу, щоб розуміти, яким чином вибудовувати свою повсякденну поведінку.

"Загалом тестування важливе і треба слідкувати за антитілами, щоб розуміти, коли ти можеш збільшити свою активність серед людей, якщо титр антитіл високий. А коли вони зменшуються, то можна думати про вакцинацію або хоча б не їхати у Буковель", - пояснила Мороз.

 

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