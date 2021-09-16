Ліга Європи: український півзахисник допоміг “Легії” обіграти московський “Спартак”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Польська “Легія” вирвала виграш у гостях поєдинку Ліги Європи із московським “Спартаком”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Доля поєдинку була вирішена тільки на 5-й компенсованій хвилині зустрічі. Сольний прохід албанця Мучі через половину поля та його простріл увінчався голом представника Косова Кастраті — 0:1.
Примітно, що автор переможного голу змінив на 59 хвилині саме Харатіна, який з’явився у стартовому ростері поляків.
Доповнення
“Легія” очолила групу С у Лізі Європи. Суперники команди “Наполі” та “Лестер” проведуть очну гру 16-го вересня.