Ліга Європи: український півзахисник допоміг “Легії” обіграти московський “Спартак”

Деталі

Доля поєдинку була вирішена тільки на 5-й компенсованій хвилині зустрічі. Сольний прохід албанця Мучі через половину поля та його простріл увінчався голом представника Косова Кастраті — 0:1.

Примітно, що автор переможного голу змінив на 59 хвилині саме Харатіна, який з’явився у стартовому ростері поляків.

Доповнення

“Легія” очолила групу С у Лізі Європи. Суперники команди “Наполі” та “Лестер” проведуть очну гру 16-го вересня.