Лига Европы: украинский полузащитник помог "Легии" обыграть московский "Спартак"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Польская "Легия" вырвала выигрыш в гостях поединке Лиги Европы с московским "Спартаком", передает корреспондент.
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Судьба поединка была решена только на 5-й компенсированной минуте встречи. Сольный проход албанца мучите через половину поля и его прострел увенчался голом представителя Косово Кастрати - 0: 1.
Примечательно, что автор победного гола сменил на 59 минуте именно Харатин, который появился в стартовом ростере поляков.
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"Легия" возглавила группу С в Лиге Европы. Соперники команды "Наполи" и "Лестер" проведут очную 16 декабря сентября.