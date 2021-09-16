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Лига Европы: украинский полузащитник помог &quot;Легии&quot; обыграть московский &quot;Спартак&quot;

Киев  •  УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Польская "Легия" вырвала выигрыш в гостях поединке Лиги Европы с московским "Спартаком", передает корреспондент.

детали

Судьба поединка была решена только на 5-й компенсированной минуте встречи. Сольный проход албанца мучите через половину поля и его прострел увенчался голом представителя Косово Кастрати - 0: 1.

Примечательно, что автор победного гола сменил на 59 минуте именно Харатин, который появился в стартовом ростере поляков.

дополнение

"Легия" возглавила группу С в Лиге Европы. Соперники команды "Наполи" и "Лестер" проведут очную 16 декабря сентября.

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