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Ліга арабських держав зажадала від США скасувати рішення по Єрусалиму

Київ • УНН

 • 10321 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ліга арабських держав (ЛАД) зажадала від США відмовитися від рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву, інформує УНН.

9 грудня о Каїрі пройшли зустрічі представників ЛАД.

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У спільній заяві країни арабські назвали рішення президента США Дональда Трампа "небезпечним порушенням міжнародного закону", яке не має сили.

Нагадаємо, глава МЗС Лівану Джебран Басіль закликав арабські держави розглянути можливість ввести санкції проти США, щоб вони не переносили своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим.

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