Лига арабских государств потребовала от США отменить решение по Иерусалиму

9 декабря в Каире прошли встречи представителей ЛАГ.

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В совместном заявлении страны арабские назвали решение президента США Дональда Трампа "опасным нарушением международного закона", не имеет силы.

Напомним, глава МИД Ливана Джебран Басиль призвал арабские государства рассмотреть возможность ввести санкции против США, чтобы они не переносили свое посольство в Израиле в Иерусалим.