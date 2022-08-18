Лідери українського медіаринку та закордонні журналісти зберуться на Ukrainian Media Forum 2022
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні 24-25 вересня проведуть онлайн-форум для журналістів та медійників на якому обговорюватимуть, як ЗМІ працювати під час війни, не вигоріти та при цьому залишатися успішними, передає УНН.
Деталі
Участь у всеукраїнському Ukrainian Media Forum 2022 візьмуть керівники найбільших українських видань, журналісти, ведучі, розробники та медіаменеджери.
“У цей складний для країни час ми об’єднуємо українську медіаспільноту. Мета форуму показати, що інформаційний фронт - важлива частина великої війни, а медіа можуть бути успішними, професійними та чесними і в надскладних умовах. Ми бачимо, як важко зараз українському медіаринку, як зникають цілі медіагрупи і коли як не зараз ми маємо згуртуватися. Також одна з наших цілей показати молодим журналістам, що професія жива, що потрібно розвиватися і робити наші медіа ще більш якісними”, - розповідають організатори.
Спікерами UMF 2022, який з міркувань безпеки пройде в режимі “онлайн”, вже оголосили:
Рікард Юзвяк — журналіст «Радіо Свобода», відповідальний за координування кореспондентів RFE/RL у Брюсселі
Севгіль Мусаєва — головний редактор онлайн-видання «Українська правда»
Дмитро Андрійченко — шеф-редактор ТСН.ua.
Дмитро Хоркін — член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за платформу радіо і телебачення.
Наталя Островська — ведуча ТСН, телемарафону «Єдині новини» від 1+1, журналістка.
Ольга Консевич — журналістка, дослідниця, медіаекспертка. З листопада 2019 року по липень 2022 року очолювала редакцію сайту 24 каналу.
Євгенія Моторевська — Головна редакторка hromadske.
Алла Кошляк — ведуча Радіо НВ, подкастерка.
Вадим Махомед — CEO та засновник компанії ideil.
Андрій Шевчук — бренд-стратег, режисер презентацій, засновник SHEVCHUK BÜRO.
Сергій Мільман — Засновник і СЕО YouControl.
Придбати квитки на подію можна на сайті форуму за посиланням.