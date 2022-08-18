Лидеры украинского медиарынка и зарубежные журналисты соберутся на Ukrainian Media Forum 2022
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине 24-25 сентября проведут онлайн-форум для журналистов и медийщиков, на котором будут обсуждать, как СМИ работать во время войны, не выгореть и при этом оставаться успешными, передает УНН.
Детали
Участие во всеукраинском Ukrainian Media Forum 2022 примут руководители крупнейших украинских изданий, журналисты, ведущие, разработчики и медиаменеджеры.
“В это сложное для страны время мы объединяем украинское медиасообщество. Цель форума – показать, что информационный фронт – важная часть большой войны, а медиа могут быть успешными, профессиональными и честными и в сверхсложных условиях. Мы видим, как тяжело сейчас украинскому медиарынку, как исчезают целые медиагруппы и когда, как не сейчас, мы должны сплотиться. Также одна из наших целей показать молодым журналистам, что профессия жива, что нужно развиваться и делать наши медиа еще более качественными”, - рассказывают организаторы.
Спикерами UMF 2022, который по соображениям безопасности пройдет в режиме “онлайн”, уже объявили:
Рикард Юзвяк — журналист «Радио Свобода», ответственный за координирование корреспондентов RFE/RL в Брюсселе
Севгиль Мусаева — главный редактор онлайн-издания «Украинская правда»
Дмитрий Андрейченко — шеф-редактор ТСН.ua.
Дмитрий Хоркин — член правления Суспільного мовлення, ответственный за платформу радио и телевидения.
Наталья Островская — ведущая ТСН, телемарафона «Единые новости» от 1+1, журналистка.
Ольга Консевич— журналистка, исследовательница, медиаэкспертка. С ноября 2019 по июль 2022 возглавляла редакцию сайта 24 канала.
Евгения Моторевская — Главный редактор hromadske.
Алла Кошляк — ведущая Радио НВ, подкастер.
Вадим Махомед — CEO и основатель компании ideil.
Андрей Шевчук — бренд-стратег, режиссер презентаций, основатель SHEVCHUK BÜRO.
Сергей Мильман — Основатель и СЕО YouControl.
Купить билеты на событие можно на сайте форума по ссылке.