Лидеры украинского медиарынка и зарубежные журналисты соберутся на Ukrainian Media Forum 2022

Детали

Участие во всеукраинском Ukrainian Media Forum 2022 примут руководители крупнейших украинских изданий, журналисты, ведущие, разработчики и медиаменеджеры.

“В это сложное для страны время мы объединяем украинское медиасообщество. Цель форума – показать, что информационный фронт – важная часть большой войны, а медиа могут быть успешными, профессиональными и честными и в сверхсложных условиях. Мы видим, как тяжело сейчас украинскому медиарынку, как исчезают целые медиагруппы и когда, как не сейчас, мы должны сплотиться. Также одна из наших целей показать молодым журналистам, что профессия жива, что нужно развиваться и делать наши медиа еще более качественными”, - рассказывают организаторы.

Спикерами UMF 2022, который по соображениям безопасности пройдет в режиме “онлайн”, уже объявили:

Рикард Юзвяк — журналист «Радио Свобода», ответственный за координирование корреспондентов RFE/RL в Брюсселе

Севгиль Мусаева — главный редактор онлайн-издания «Украинская правда»

Дмитрий Андрейченко — шеф-редактор ТСН.ua.

Дмитрий Хоркин — член правления Суспільного мовлення, ответственный за платформу радио и телевидения.

Наталья Островская — ведущая ТСН, телемарафона «Единые новости» от 1+1, журналистка.

Ольга Консевич— журналистка, исследовательница, медиаэкспертка. С ноября 2019 по июль 2022 возглавляла редакцию сайта 24 канала.

Евгения Моторевская — Главный редактор hromadske.

Алла Кошляк — ведущая Радио НВ, подкастер.

Вадим Махомед — CEO и основатель компании ideil.

Андрей Шевчук — бренд-стратег, режиссер презентаций, основатель SHEVCHUK BÜRO.

Сергей Мильман — Основатель и СЕО YouControl.

Купить билеты на событие можно на сайте форума по ссылке.