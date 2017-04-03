Лідери України, ФРН і Франції вказали на необхідність консолідації "режиму тиші" на Донбасі (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, під час якої український лідер засудив продовження обстрілів на Донбасі попри оголошення "режиму тиші" з 1 квітня, сторони наголосили на необхідності консолідації режиму припинення вогню, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко засудив триваючу агресію з боку Росії та продовження її військовими, а також російськими бойовиками обстрілів, зокрема, із застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 квітня", - йдеться у повідомленні.
"Сторони наголосили на необхідності консолідації режиму припинення вогню", - додали в АП.
Як зазначається, Президент України наголосив на важливості звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії.
Нагадаємо, раніше було анонсовано розмову П.Порошенка із А.Меркель та Ф.Олландом.