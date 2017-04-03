Лідери України, ФРН і Франції вказали на необхідність консолідації "режиму тиші" на Донбасі (доповнено)

"Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко засудив триваючу агресію з боку Росії та продовження її військовими, а також російськими бойовиками обстрілів, зокрема, із застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 квітня", - йдеться у повідомленні.

"Сторони наголосили на необхідності консолідації режиму припинення вогню", - додали в АП.

Як зазначається, Президент України наголосив на важливості звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії.

Нагадаємо, раніше було анонсовано розмову П.Порошенка із А.Меркель та Ф.Олландом.