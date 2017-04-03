Лидеры Украины, ФРГ и Франции указали на необходимость консолидации "режима тишины" на Донбассе (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, во время которого украинский лидер осудил продолжение обстрелов на Донбассе несмотря на объявление "режима тишины" с 1 апреля, стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Петр Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также российскими боевиками обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля", - говорится в сообщении.
"Стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня", - добавили в АП.
Как отмечается, Президент Украины отметил важность освобождения всех заложников, находящихся на территории оккупированного Донбасса и в России.
Напомним, ранее был анонсирован разговор П.Порошенко с А.Меркель и Ф.Олландом.