Лидеры Украины, ФРГ и Франции указали на необходимость консолидации "режима тишины" на Донбассе (дополнено)

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Петр Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также российскими боевиками обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля", - говорится в сообщении.

"Стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня", - добавили в АП.

Как отмечается, Президент Украины отметил важность освобождения всех заложников, находящихся на территории оккупированного Донбасса и в России.

Напомним, ранее был анонсирован разговор П.Порошенко с А.Меркель и Ф.Олландом.