Лідерами з імпорту української ковбаси стали Грузія та Азербайджан
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. За перші два місяці поточного року найбільше Україна експортувала ковбаси та аналогічних виробів із м’яса до Грузії та Азербайджан — на 55 тисяч доларів та 38,7 тисяч доларів, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
Так, зокрема, за у січні-лютому лідерами за імпортом української ковбаси та аналогічних виробів із м’яса стали Грузія, Азербайджан та Молдова. До цих країн Україна експортувала ковбаси на 55 тисяч доларів, 38,7 тисяч доларів та 27,1 тисяч доларів відповідно.
Всього у цей період було експортовано ковбаси та аналогічних виробів на 159,7 тисяч доларів, до країн СНД — на 66,5 тисяч доларів, до Європи — на 8,6 тисяч доларів, до Азії — на 57,8 тисяч доларів.
При цьому, найбільше ковбаси Україна Купила у Іспанії — на 129,6 тисяч доларів.
Нагадаємо, з початку 2018 року в Україні зросли ціни майже на всі соціальні продукти харчування. Найбільше подорожчали овочі. З початку року ціни на моркву зросли у 2,4 рази — до 13,4 грн/кг, капуста подорожчала у 2,2 рази до 9,5 грн/кг, буряк — на 54% до 11,7 грн/кг, картопля — на 43% до 8,8 грн/кг, цибуля — на 20% до 6,5 грн/кг.