Лідер пакистанських талібів ліквідований унаслідок авіаудару ВПС США в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Ватажок пакистанської радикального угруповання “Техрік-і-талібан Пакистан” (“Рух талібів Пакистану”) Фазлулла ліквідовано в результаті удару безпілотника ВПС США на сході Афганістану. Про це заявив речник Міністерства оборони Афганістану Мохамаад Радманіш, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Я підтверджую, що Мулла Фазлулла, лідер пакистанського Талібану, був ліквідований під час спільної операції на кордоні в провінції Кунар”, — йдеться в заяві афганського посадовця.
Американські військові теж підтвердили проведення даної операції. Так, підполковник Мартін О’Доннел підтвердив факт нанесення удару поблизу кордону між Афганістаном і Пакистаном, метою якого був “високопоставлений лідер терористичної організації”. При цьому О’Доннел не уточнив ім’я польового командира, який був метою операції, а також назву організації, до якої він належав.
Підполковник додав, що нанесений із безпілотного апарату удар не суперечить позиції американських військових, які взяли на себе зобов’язання дотримуватися перемир’я з афганськими талібами, оскільки режим припинення вогню не поширюється на інші терористичні угруповання. “Техрік-і-талібан Пакистан” розділяє ідеологію афганських талібів, однак діє як окрема організація.
9 березня Держдепартамент пообіцяв винагороду в розмірі 5 млн доларів за інформацію, яка допоможе арештувати ватажка ісламістської бойової організації “Техрік-і-талібан Пакистан”.
Згідно з даними Вашингтона, Фазлулла очолив ТТП у листопаді 2013 роки після знищення ракетним ударом з американського “безпілотника” попереднього керівника цього угруповання Хакімулли Мехсуда в регіоні Північного Вазірістана поблизу кордону з Афганістаном. Держдепартамент вніс ТТП у свій перелік іноземних терористичних організацій 1 вересня 2010 року. ООН прийняла схожі заходи щодо ТТП 29 липня 2011 року.
ТТП під керівництвом Фазлулли напала на школу в Пешаварі 16 грудня 2014 року. Тоді загинуло, щонайменше, 148 осіб, в основному — діти. Крім того, ТТП під проводом бойовика організувала вбивство пакистанського генерала Санаулли Ніязі, замах на юну правозахисницю Малали Юсуфзаі і ряд інших терактів.