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Лідер "Олімпіку" Богданов покинув клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Кадровий склад донецького "Олімпіку" зазнав змін – півзахисник Андрій Богданов завершив виступи за команду. Про це інформує прес-служба донеччан, передає УНН.

Лідер "Олімпіку" Богданов покинув клуб

Півзахисник Богданов отримав вигідну пропозицію з-за кордону, а керівництво донецького клубу не стало перешкоджати розвитку кар'єри футболіста. Контракт розірваний за згодою сторін.

Зазначено, що за півтора сезони українець став одним з ключових футболістів "Олімпіка", справжнім лідером команди на поле і за його межами. У футболці "олімпійців" спортсмен провів 53 матчі і забив шість голів.

Примітно, що футболіст, трансферна вартість якого складає 800 тис. євро, встиг пограти за київський "Арсенал" (89 ігор), "Волинь" (20), "Олександрію" (14), "Металіст" (10), київське "Динамо" (10) і грецький "Ерготеліс" (15).

Додамо, що в активі Богданова також 18 матчів за молодіжну збірну Україну та один за національну.

Як повідомляв УНН, Санжара визнано найкращим тренером року в УПЛ.

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