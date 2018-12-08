Лідер НХЛ здобув п'яту поспіль перемогу в регулярному чемпіонаті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Хокейний клуб "Тампа-Бей Лайтнінг" здобув п'яту поспіль перемогу і відірвався від інших клубів-переслідувачів в рамках Національної хокейної ліги, інформує УНН із посиланням на сайт змагань.
"Лайтнінг" знову показали, що володіють серйозною глибиною складу. У першому періоді домашньої гри із "Бостоном" суперники обмінялися голами: відзначилися Давид Пастрняк і Брейді Пойнт, у другому закинутих шайб не було, а на початку третього періоду "Лайтнінг" закинув дві шайби за 83 секунди - відзначилися Матьє Джозеф і Ентоні Сіреллі. За "Бостон" закидав тільки Крейчі – 3:2.
Таким чином, "Тампа" продовжила переможну серію до п'яти зустрічей і з 45 балами одноосібно і впевнено очолює загальну таблицю ліги, відірвавшись від "Торонто" на 4 очки, від "Колорадо" на 6, і від "Баффало" та "Калгарі" – на 7 пунктів.
Додамо, "Бостон" зазнав третьої поразки поспіль і з 32 очками займають 7 рядок на Сході.