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Лидер НХЛ одержал пятую подряд победу в регулярном чемпионате

Киев • УНН

 • 7197 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал пятую подряд победу и оторвался от других клубов-преследователей в рамках Национальной хоккейной лиги, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Лидер НХЛ одержал пятую подряд победу в регулярном чемпионате

"Лайтнинг" вновь показали, обладающих серьезной глубиной состава. В первом периоде домашней игры с "Бостоном" соперники обменялись голами: отличились Давид Пастрняк и Брейди Пойнт, во втором заброшенных шайб не было, а в начале третьего периода ХК "Лайтнинг" забросили две шайбы за 83 секунды - отличились Матье Джозеф и Энтони Сирелли (в меньшинстве ). За "Бостон" забросил только Крейчи - 3:2.

Таким образом, "Тампа" продлила победную серию до пяти встреч и с 45 баллами единолично и уверенно возглавляет общую таблицу лиги, оторвавшись от "Торонто" на 4 очка, от "Колорадо" на 6, и от "Баффало" и "Калгари "- на 7 пунктов.

Добавим, "Бостон" потерпел третье поражение подряд и с 32 очками занимают 7 строчку на Востоке.

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