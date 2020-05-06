Лідер "Манчестер Сіті" виявив бажання покинути клуб через дискваліфікацію "МС" з ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Півзахисник з Бельгії Кевін де Брюйне натякнув про можливість завершення виступів у "Манчестер Сіті", якщо клубу залишать дворічну заборону виступу в Лізі чемпіонів, інформує УНН з посиланням на "Sky Sports".
Нинішній контракт де Брюйне з “міщанами” діє до червня 2023 року. Попри те, що бельгієць “щасливий” в клубі, він вважає, що тривале виключення з елітних європейських змагань може вплинути на його кар’єру.
“Мене все влаштовує в „Манчестер Сіті“, мені все подобається. У клубі кажуть, що вони впевнені в своїх силах і суд скасує дискваліфікацію. Я їм вірю. Як буде остаточне рішення — я прийму своє рішення. Два роки без Ліги чемпіонів — це багато. Якщо буде один рік дискваліфікації, то ще можна думати”, — розповів гравець.
Нагадаємо, що в стані “МС” виступає українець Олександр Зінченко.
Як повідомляв УНН, чемпіони Прем’єр-ліги були відсторонені від участі у всіх змаганнях УЄФА протягом наступних двох сезонів за “серйозні порушення” правил фінансової чесної гри, але оскаржили покарання в Спортивному арбітражному суді (CAS).