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Лідер французьких "республіканців" назвав затримання Саркозі принизливим і марним

Лідер французьких "республіканців" назвав затримання Саркозі принизливим і марним

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Взяття під варту екс-президента Франції Ніколя Саркозі для проведення допиту у справі про незаконне фінансування Лівією його передвиборної кампанії 2007 року є принизливим і марним. Таку думку висловив глава правоцентристської партії “Республіканці” Лоран Вок’є, передає УНН.

“По суті справи — я довіряю правосуддю. Але за формою — як розуміти, що Ніколя Саркозі, колишнього президента республіки, поміщають під варту на строк ось вже 10 годин? Принизливо і марно”, — написав політик на своїй сторінці в Twitter.

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Саркозі був головою найбільшої у Франції правоцентристської партії “Союз на підтримку народного руху” з 2004 по 2007 роки і з 2014 по 2015 роки. У 2015 році СПНД прийняв новий партійний статут і затвердив нову назву — “Республіканці”. Ініціатором цих перетворень виступав саме Ніколя Саркозі, який знову зайняв пост голови, на якому він перебував до 2016 року.

Від партійного керівництва політик відмовився, бажаючи зосередитися на передвиборній кампанії перед президентськими виборами 2017 року, проте тоді Саркозі не вдалося перемогти на внутрішньопартійних праймеріз, де він зайняв лише третє місце, після чого заявив про вихід з великої політики. Лоран Вок’є — наступник Саркозі на посаді голови “республіканців”, який він зайняв у 2017 році.

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Раніше партія виступила з офіційною заявою на підтримку свого колишнього лідера. У ньому керівництво “республіканців” нагадало про те, що “принцип презумпції невинності панує по відношенню до всіх громадян”. На думку ж правоцентристів, випадок Саркозі “викликає почуття, що не всі депутати або колишні депутати удостоюються однакового до себе звернення залежно від своєї політичної приналежності”.

Нагадаємо, колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року.

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