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Лидер французских "республиканцев" назвал задержание Саркози унизительным и бесполезным

Лидер французских "республиканцев" назвал задержание Саркози унизительным и бесполезным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Взятие под стражу экс-президента Франции Николя Саркози для допроса по делу о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года является унизительным и бесполезным. Такое мнение высказал глава правоцентристской партии “Республиканцы” Лоран Вокье, передает УНН.

“По сути дела — я доверяю правосудию. Но по форме — как понимать, что Николя Саркози, бывшего президента республики, помещают под стражу на срок вот уже 10 часов? Унизительно и бесполезно”, — написал политик на своей странице в Twitter.

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Саркози был главой крупнейшей во Франции правоцентристской партии “Союз в поддержку народного движения” с 2004 по 2007 годы и с 2014 по 2015 годы. В 2015 году СПНД принял новый партийный устав и утвердил новое название — “Республиканцы”. Инициатором этих преобразований выступал именно Николя Саркози, который снова занял пост председателя, на котором он находился до 2016 года.

От партийного руководства политик отказался, желая сосредоточиться на предвыборной кампании перед президентскими выборами 2017 года, однако тогда Саркози не удалось победить на внутрипартийных праймериз, где он занял лишь третье место, после чего заявил о выходе из большой политики. Лоран Вокье — преемник Саркози на посту главы “республиканцев”, который он занял в 2017 году.

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Ранее партия выступила с официальным заявлением в поддержку своего бывшего лидера. В нем руководство “республиканцев” напомнило о том, что “принцип презумпции невиновности царит по отношению ко всем гражданам”. По мнению же правоцентристов, случай Саркози “вызывает чувство, что не все депутаты или бывшие депутаты удостаиваются одинакового к себе обращения в зависимости от своей политической принадлежности”.

Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

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