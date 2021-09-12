Лідер "Аль-Каїди" з'явився на відео, після інформації про його смерть

Деталі

Група розвідки SITE, яка стежить за веб-сайтами джихадистів, заявила, що відео було випущено в суботу. У ньому аль-Завахрі сказав, що "Єрусалим ніколи не буде єврейським" і вихваляв атаки угруповання, в тому числі в Сирії в січні цього року.

Окрім того, він згадав про виведення іноземних військ з Афганістану, але не торкався теми захоплення "Талібаном" території цієї країни. Це може свідчити про те, що відео було записано набагато раніше, ніж було поширене.

Чутки про те, що аз-Завахрі помер від хвороби, поширилися з кінця 2020 року. З тих пір ніяких відео або доказів його життя не з'являлося, аж до суботи.

Доповнення

В останні роки "Аль-Каїда" зіткнулася з конкуренцією в джихадистських колах з боку свого конкурента, угруповання "Ісламська держава". ІГ придбало популярність, захопивши значну частину Іраку і Сирії в 2014 році, проголосивши "халіфат" і поширивши свої філії на кілька країн по всьому регіону.

Фізичний "халіфат" ІГ був розгромлений в Іраку і Сирії, хоча його бойовики все ще активні і проводять атаки. Абу Бакр аль-Багдаді, "темний" лідер ІГ, був убитий спецназом США в ході рейду на північному заході Сирії в жовтні 2019 року.

Аз-Завахрі, єгиптянин за національністю, став лідером "Аль-Каїди" після вбивства Усами бен Ладена в Абботтабаді, Пакистан, в 2011 році силами морських котиків США.