Лидер "Аль-Каиды" появился на видео, после информации о его смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахри появился на видео, посвященном 20-й годовщине терактов 11 сентября, через несколько месяцев после того, как распространились слухи о его смерти. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
Группа разведки SITE, которая следит за сайтами джихадистов, заявила, что видео было выпущено в субботу. В нем аль-Завахри сказал, что "Иерусалим никогда не будет еврейским" и восхвалял атаки группировки, в том числе в Сирии в январе этого года.
Кроме того, он упомянул о выводе иностранных войск из Афганистана, но не касался темы захвата "Талибаном" территории этой страны. Это может свидетельствовать о том, что видео было записано гораздо раньше, чем было распространено.
Слухи о том, что аз-Завахри умер от болезни, распространились с конца 2020 года. С тех пор никаких видео или доказательств его жизни не появлялось, до субботы.
Дополнение
В последние годы "Аль-Каида" столкнулась с конкуренцией в джихадистских кругах со стороны своего конкурента, группировка "Исламское государство". ИГ приобрело популярность, захватив значительную часть Ирака и Сирии в 2014 году, провозгласив "халифат" и распространив свои филиалы на несколько стран по всему региону.
Физический "халифат" ИГ был разгромлен в Ираке и Сирии, хотя его боевики все еще активны и проводят атаки. Абу Бакр аль-Багдади, "темный" лидер ИГ, был убит спецназом США в ходе рейда на северо-западе Сирии в октябре 2019 года.
Аз-Завахри, египтянин по национальности, стал лидером "Аль-Каиды" после убийства Усамы бен Ладена в Абботтабаде, Пакистан, в 2011 году силами морских котиков США.