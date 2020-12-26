Лежали і курили: у Рівному школярки влаштували "перекур" на уроці мистецтва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Рівному двоє школярок курили айкос під час уроку. Відео "перекуру" оприлюднив телеканал Рівне-1, передає УНН.
“У Рівному дві старшокласниці однієї зі шкіл курили "Айкос" прямо під час уроку "Мистецтво". Відео 25 грудня оприлюднив користувач YouTube-каналу Костянтин Катишев. Школярки робили "затяжки", поки вчителька розповідала класу про фонтан Стравінського у Парижі”, - повідомили у ЗМІ.
Додамо, що наразі відео з YouTube-каналу видалили за порушення умов використання хостінгу.
На відео видно, як дві дівчинки лежать на парті і по черзі курять айкос.
У коментарях під відео, яке опублікували у Facebook, люди мали протилежні точки зору - одні підтримували вчителя, якого б вигнали, якби він “надавав школяркам по вухах” чи зробив зауваження, а інші - що у разі, якщо не можна нічого робити - школярі будуть робити що хочуть. Також користувачі висловили думку, що потрібно викликати директора, батьків і поліцію, щоб вони розбиралися.
Нагадаємо, мережі поширилося відео із села Потелич Львівської області, на якому вчителька застосовує відносно учня фізичну силу через запотиличники.
Невдовзі її звільнили.