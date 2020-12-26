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Лежали и курили: в Ровно школьницы устроили "перекур" на уроке искусства

Киев • УНН

 • 20262 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Ровно двое школьниц курили айкос во время урока. Видео "перекура" обнародовал телеканал Ровно-1, передает УНН.

Лежали и курили: в Ровно школьницы устроили "перекур" на уроке искусства

"В Ровно две старшеклассницы одной из школ курили "Айкос" прямо во время урока "Искусство". Видео 25 декабря обнародовал пользователь YouTube-канала Константин Катышев. Школьницы делали "затяжки", пока учительница рассказывала классу о фонтане Стравинского в Париже", - сообщили в СМИ.

Добавим, что сейчас видео с YouTube-канала удалили за нарушение условий использования хостинга.

На видео видно, как две девочки лежат на парте и по очереди курят айкос.

В комментариях под видео, которое опубликовали в Facebook, люди высказали противоположные точки зрения - одни поддерживали учителя, которого бы выгнали, если бы он "дал школьницам по ушам" и сделал замечание, а другие - что в случае, если нельзя ничего делать - школьники будут делать что хотят. Также пользователи высказали мнение, что нужно вызвать директора, родителей и полицию, чтобы они разбирались.

Напомним, сети распространилось видео из села Потелич Львовской области, на котором учительница применяет в отношении ученика физическую силу через подзатыльники.

Вскоре ее уволили.

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