"Лейкерс" без Михайлюка зазнав поразки на старті НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У першому поєдинку регулярного чемпіонату НБА для “Лос-Анджелес Лейкерс” команда Святослава Михайлюка в гостях боролася із “Портлендом”, повідомляє кореспондент УНН.
Провівши вдало стартову частину зустрічі (15:25), гості з Лос-Анджелесу отримали значний ривок від суперника. Примітно, що 16 очок поспіль набрав запасний гравець господарів Нік Стаускас.
Надалі матч перебігав за невеликої переваги “Портленда” у цифрах на табло і завершився їх успіхом 128:119.
Зазначимо, що український легіонер “Лейкерс” МИхайлюк провів усю гру на лавці запасних, натомість серед його партнерів кращими були Леброн Джеймс — 26 очок, 12 підбирань, Джош Харт 20, Інгрем 16, Кузьма 15. За “Портленд” 28 очок здобув Ліллард, 24 додав Стаускас.
Зауважимо, що зірковий лідер “Лейкерс” Леброн Джеймс продовжив серію поразок у дебютних матчах за нові клуби у своїй кар’єрі (це 4-та така гра).