Лень провів результативну гру в регулярному чемпіонаті НБА

Наш співвітчизник успішно увійшов у гру з лави запасних, забивши двічі з порушенням правил від суперників, причому одного разу він зробив це у вигляді слем-данку. У другій половині зустрічі українець також активно поводив себе в атаці, примушуючи супротивників порушувати на собі правила, що призводило до пробиття штрафних центровим з міста Антрацит.

У підсумку наш "бігмен" за 22:28 хвилини проведені на паркеті відзначився 12 очками (3/7 двоочкові, 6/8 штрафні), 8 підбиранням, 1 блок-шотом, 1 перехопленням при 1 втраті і 2 фолах.

Відзначимо, що у самій грі "Фініксу" вдалося нав'язати боротьбу опонентам, але в кінцівці "Портленд", який виступав на домашній арені, виступив успішніше – 114:107.

Таким чином, "Фінікс" одержав 4 поразку при 2 перемогах – 13 місце у Західній конференції НБА.