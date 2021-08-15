Легендарний німецький форвард Герд Мюллер помер у віці 75 років

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"Бомбардувальник нації"... один раз виграв чемпіонат світу, тричі Кубок європейських чемпіонів і один раз Кубок володарів кубків. Він також був чотириразовим чемпіоном Німеччини і чотириразовим володарем Кубка DFB. У складі збірної він став чемпіоном Європи в 1972 році і чемпіоном світу в 1974 році, забивши переможний гол у фіналі в Мюнхені проти Нідерландів. Після своєї кар'єри він залишався в клубі на довгий час як тренер молодіжної команди...", - йдеться в повідомленні ФК "Баварія".

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Президент "Баварії" Герберт Хайнер заявив: "Сьогодні сумний і темний день для "Баварії " і всіх її вболівальників. Герд Мюллер був навеличнішим нападаючим з усіх, коли-небудь що існували, прекрасною людиною і характером світового футболу...".

Герд Мюллер увійшов в історію збірної Німеччини.

Він забив 566 голів в 607 змагальних матчах за "Баварію" і встановив безпрецедентний рекорд в 365 голів в Бундеслізі, а також сім разів ставав кращим бомбардиром. У відборі DFB він забив 68 раз в 62 місіях.