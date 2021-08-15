Легендарний німецький форвард Герд Мюллер помер у віці 75 років
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Легендарний німецький нападник збірної країни з футболу Герд Мюллер помер у віці 75 років. Форвард забив 68 голів в 62 матчах за ФРН, включаючи переможний гол у фіналі чемпіонату світу 1974 року проти Нідерландів. Про це інформує УНН з посиланням на заяву ФК "Баварія".
Цитата:
"Бомбардувальник нації"... один раз виграв чемпіонат світу, тричі Кубок європейських чемпіонів і один раз Кубок володарів кубків. Він також був чотириразовим чемпіоном Німеччини і чотириразовим володарем Кубка DFB. У складі збірної він став чемпіоном Європи в 1972 році і чемпіоном світу в 1974 році, забивши переможний гол у фіналі в Мюнхені проти Нідерландів. Після своєї кар'єри він залишався в клубі на довгий час як тренер молодіжної команди...", - йдеться в повідомленні ФК "Баварія".
Деталі
Президент "Баварії" Герберт Хайнер заявив: "Сьогодні сумний і темний день для "Баварії " і всіх її вболівальників. Герд Мюллер був навеличнішим нападаючим з усіх, коли-небудь що існували, прекрасною людиною і характером світового футболу...".
Герд Мюллер увійшов в історію збірної Німеччини.
Він забив 566 голів в 607 змагальних матчах за "Баварію" і встановив безпрецедентний рекорд в 365 голів в Бундеслізі, а також сім разів ставав кращим бомбардиром. У відборі DFB він забив 68 раз в 62 місіях.