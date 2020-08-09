Легендарний футболіст Пірло очолив "Ювентус"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Чинний чемпіон Італії "Ювентус" оголосив про зміни на посту головного тренера клубу, передає УНН з посиланням на сайт туринців.
Клуб звільнив з містка наставника Мауріціо Саррі після того, як колектив не зумів пробитися в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Новий тренером став колишній півзахисник команди Андреа Пірло, який підписав дворічний контракт до 30 червня 2022 року. Раніше фахівець тренував молодіжну команду клубу.
Відзначимо, що новий тренер команди в якості футболіста “Старої синьйори” провів 164 матчі, забив 19 голів і віддав 38 асистів.
Також 41-річний фахівець в якості футболіста виступав за “Мілан”, “Інтер”, “Нью-Йорк Сіті” та вигравав 6 разів Серію А, двічі Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, двічі Суперкубок УЄФА та низку інших трофеїв. У складі збірної Італії ставав чемпіоном світу-2006.