Легендарный футболист Пирло возглавил "Ювентус"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Действующий чемпион Италии "Ювентус" объявил об изменениях на посту главного тренера клуба, передает УНН со ссылкой на сайт туринцев.
Клуб уволил с мостика наставника Маурицио Сарре после того, как коллектив не сумел пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Новый тренером стал бывший полузащитник команды Андреа Пирло, подписавший двухлетний контракт до 30 июня 2022 года. Ранее специалист тренировал молодежную команду клуба.
Отметим, что новый тренер команды в качестве футболиста “Старой синьоры” провел 164 матча, забил 19 голов и отдал 38 ассистов.
Также 41-летний специалист в качестве футболиста выступал за “Милан”, “Интер”, “Нью-Йорк Сити” и выигрывал 6 раз Серию А, дважды Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, дважды Суперкубок УЕФА и ряд других трофеев. В составе сборной Италии становился чемпионом мира-2006.