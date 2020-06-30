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Легендарний Cirque du Soleil оголосив про банкрутство через пандемію

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Легендарний Cirque du Soleil оголосив про банкрутство після трьох місяців простою в зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Також компанія скорочує 3480 з 5000 своїх співробітників.

У повідомленні Cirque du Soleil, який базується в канадському Монреалі, назвав причиною банкрутства "величезний збій і примусове закриття шоу в результаті пандемії COVID-19".

Нагадаємо, Cirque du Soleil продали інвесторам Китаю і США.

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