Легендарний Cirque du Soleil оголосив про банкрутство через пандемію

Також компанія скорочує 3480 з 5000 своїх співробітників.

У повідомленні Cirque du Soleil, який базується в канадському Монреалі, назвав причиною банкрутства "величезний збій і примусове закриття шоу в результаті пандемії COVID-19".

Нагадаємо, Cirque du Soleil продали інвесторам Китаю і США.