Легальний бізнес не боїться скасування мораторію на перевірки - нардеп

"Дуже приємно розуміти готовність сумлінного вітчизняного бізнесу до перевірок і контролю. Однак є одне "але".

"Білий" виробник і до, і під час, і після мораторію завжди буде залишатися першою "жертвою" контролерів і останнім із числа тих, хто може зважитися на фальсифікат своєї продукції", - написав він.

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Чинна заборона на перевірки бізнесу "благословила" підпільників і нелегалів на активну діяльність, зазначив С.Тригубенко.

"Натомість пильної уваги заслуговують так звані "тіньовики". Тобто виробники вершкового масла в сусідньому від корови сараї під відомим брендом, виробники маловідомого сиру, в складі якого не міститься ані краплі тваринного жиру, або ж виробники ковбас в домашніх умовах і в повній антисанітарії за рецептом "баби Мані", але ж в промислових масштабах тощо. Бо саме цю категорію нелегальних виробників "благословив" на активну діяльність діючий мораторій на перевірки", - написав нардеп і додав, що повернення перевірок "не повинно перетворитися в паломництво співробітників Держродспоживслужби по виробниках, які нічим себе не скомпрометували".

Як повідомляв УНН, виробники молочної та м'ясної продукції не проти повернення перевірок.