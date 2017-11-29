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Легальний бізнес не боїться скасування мораторію на перевірки - нардеп

Легальний бізнес не боїться скасування мораторію на перевірки - нардеп

Київ • УНН

 • 19042 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Легальні виробники продуктів харчування готові до скасування мораторію на перевірки. Однак у разі повернення перевірок їхніми об'єктами, перш за все, повинні стати нелегали. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.

"Дуже приємно розуміти готовність сумлінного вітчизняного бізнесу до перевірок і контролю. Однак є одне "але".
"Білий" виробник і до, і під час, і після мораторію завжди буде залишатися першою "жертвою" контролерів і останнім із числа тих, хто може зважитися на фальсифікат своєї продукції", - написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Виробники висловилися з приводу мораторію на перевірки

Чинна заборона на перевірки бізнесу "благословила" підпільників і нелегалів на активну діяльність, зазначив С.Тригубенко.

"Натомість пильної уваги заслуговують так звані "тіньовики". Тобто виробники вершкового масла в сусідньому від корови сараї під відомим брендом, виробники маловідомого сиру, в складі якого не міститься ані краплі тваринного жиру, або ж виробники ковбас в домашніх умовах і в повній антисанітарії за рецептом "баби Мані", але ж в промислових масштабах тощо. Бо саме цю категорію нелегальних виробників "благословив" на активну діяльність діючий мораторій на перевірки", - написав нардеп і додав, що повернення перевірок "не повинно перетворитися в паломництво співробітників Держродспоживслужби по виробниках, які нічим себе не скомпрометували".

Як повідомляв УНН, виробники молочної та м'ясної продукції не проти повернення перевірок.

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