Легальный бизнес не боится отмены моратория на проверки - нардеп

"Очень приятно понимать готовность добросовестного отечественного бизнеса к проверкам и контролю. Однако есть одно "но". "Белый" производитель и до, и во время, и после моратория всегда будет оставаться первой "жертвой" контроллеров и последним из числа тех, кто может решиться на фальсификат своей продукции", - написал он.

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Действующий запрет на проверки бизнеса "благословил" подпольщиков и нелегалов на активную деятельность, отметил С.Тригубенко.

"При этом пристального внимания заслуживают так называемые "теневики". То есть производители сливочного масла в соседнем от коровы сарае под известным брендом, производители малоизвестного сыра, в составе которого нет ни капли животного жира, или же производители колбас в домашних условиях и в полной антисанитарии за рецепту "бабы Мани", но в промышленных масштабах и тому подобное. Ведь именно эту категорию нелегальных производителей "благословил" на активную деятельность действующий мораторий на проверки", - написал нардеп и добавил, что возвращение проверок "не должно превратиться в паломничество сотрудников Госпродпотребслужбы по производителям, которые ничем себя не скомпрометировали".

Как сообщал УНН, производители молочной и мясной продукции не против возвращения проверок.