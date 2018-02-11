Лавров заявив, що Клімкін спілкується з ним російською
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, що глава МЗС України Павло Клімкін спілкується з ним російською мовою під час телефонних переговорів і зустрічей, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Російською", - сказав Лавров в інтерв'ю на телеканалі "Росія-1", відповідаючи на питання, якою мовою він розмовляє зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним під час телефонних розмов і зустрічей.
Глава МЗС РФ також додав, що Клімкін також спілкується з ним російською.
"Так. Він родом з Курська", - нагадав Лавров.
В останній раз глави МЗС РФ і України провели телефонні переговори 15 січня.