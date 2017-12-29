Лавров пожартував про втручання РФ у вибори в інших країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пожартував на тему втручання Росії у вибори в інших країнах, заявивши, що в році, що минає, Москві "довелося потрудитися", щоб вплинути на внутрішні справи численних ыноземних держав, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ви не все перерахували, що ми в цьому році зробили. Швеція, Данія, Чорногорія, Македонія, Австрія... Довелося потрудитися. Через це у нас не доходили руки до інших речей, які не менш важливі. Наприклад, як культурні зв'язки з Японією розвивати... Поки імператора японського зняти не виходить. Ми все робили, щоб це було якнайшвидше, але два роки він випросив. Пле сподіваємося!" - іронічно відповів С.Лавров, коментуючи заяви низки західних політиків країни, в чиї внутрішні справи Росія нібито втрутилася - Франція, Іспанія, Велика Британія.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням можливого російського втручання у вибори 2016 року, буде справедливим.