Лавинна небезпека в Карпатах: рятувальники закликали не підкорювати гори цими вихідними

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"28-30 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники закликали відпочивальників утриматися від походів у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.