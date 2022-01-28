Лавинна небезпека в Карпатах: рятувальники закликали не підкорювати гори цими вихідними
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Співробітники ДСНС попередили про значну лавинну небезпеку в Карпатах з 28 до 30 січня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення служби.
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"28-30 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", — ідеться у повідомленні.
Рятувальники закликали відпочивальників утриматися від походів у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.