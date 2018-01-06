Лавина накрила 11 людей в індійському Кашмірі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. При сходженні лавини в індійському Кашмірі загинули 11 осіб, в тому числі, дворічна дитина, передає УНН із посиланням на Hindustan Times.
Як пише видання, трагедія сталася ввечері 5 січня.
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Перша лавина засипала 12 осіб, семеро з яких перебували в машині. Двох вдалося врятувати. При другому сході похованим виявився співробітник дорожньої служби.